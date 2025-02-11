В Самаре почти достроили детскую поликлинику

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений за одну рабочую смену. Медучреждение станет амбулаторным подразделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой. В новом корпусе поликлинике разместят педиатрическое отделение, здесь же будет функционировать современное диагностическое оборудование. В частности, будет работать высокотехнологичный — рентгенодиагностический комплекс и УЗИ-аппарат.