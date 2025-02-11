В Самаре почти достроили детскую поликлинику

В Октябрьском районе Самары почти достроили поликлинику для детей. Как сообщает областной Минздрав, работы завершены на 50%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранения» с 2023 года.
Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений за одну рабочую смену. Медучреждение станет амбулаторным подразделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой. В новом корпусе поликлинике разместят педиатрическое отделение, здесь же будет функционировать современное диагностическое оборудование. В частности, будет работать высокотехнологичный — рентгенодиагностический комплекс и УЗИ-аппарат.
На строительство выделили средства из федерального и областного бюджета. Сейчас уже идут отделочные работы. Завершить их планируют до конца 2025 года.