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В Самаре почти достроили детскую поликлинику

В Октябрьском районе откроют поликлинику для детей, на 500 мест посещений за одну смену.

В Октябрьском районе Самары почти достроили поликлинику для детей. Как сообщает областной Минздрав, работы завершены на 50%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранения» с 2023 года.

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений за одну рабочую смену. Медучреждение станет амбулаторным подразделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой. В новом корпусе поликлинике разместят педиатрическое отделение, здесь же будет функционировать современное диагностическое оборудование. В частности, будет работать высокотехнологичный — рентгенодиагностический комплекс и УЗИ-аппарат.

На строительство выделили средства из федерального и областного бюджета. Сейчас уже идут отделочные работы. Завершить их планируют до конца 2025 года.

медицина