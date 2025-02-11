S7 Airlines запустит прямые рейсы из Новосибирска в Салехард

Рейсы будут производиться по вторникам на Embraer-170, который может вместить 78 пассажиров. Самолет из Новосибирска будет вылетать в 9:20, из Салехарда — в 15:05, время полета составит 2 часа 15 минут. Стоимость билета — от 10350 ₽