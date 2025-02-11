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S7 Airlines запустит прямые рейсы из Новосибирска в Салехард

Авиакомпания S7 Airlines с 1 апреля запустит прямые рейсы из Новосибирска в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

Источник: Коммерсантъ

Рейсы будут производиться по вторникам на Embraer-170, который может вместить 78 пассажиров. Самолет из Новосибирска будет вылетать в 9:20, из Салехарда — в 15:05, время полета составит 2 часа 15 минут. Стоимость билета — от 10350 ₽

Также на данном направлении по воскресеньям выполняет рейсы авиакомпания «Ямал».

Напомним, в марте первые рейсы по маршруту Салехард — Ханты-Мансийск запустит авиакомпания «РусЛайн» на самолетах CRJ-200. По дням вылета перевозчик и аэропорты пока ведут переговоры — предположительно, это будут вторник и четверг.