В Новосибирской области определили новые участки для жилищного строительства

В Новосибирской области определили новые земельные участки пригодные для жилищного строительства. Они появились на публичной кадастровой карте.
Так, речь идёт о двух земельных участках общей площадью 16,9705 га. в рабочем поселке Горный на улицах Юбилейная и Поселковая. Помимо этого в реестр внесли три территории в городе Тогучин: две на улице Бригадная общей площадью около 3000 кв. м. и одна на улице Целинная площадью 2000 кв. м.
Как пояснили в управлении Росреестра региона, земли добавили в банк территорий для жилищного строительства. Сейчас общее количество свободных для строительства участков составляет 474, их общая площадь — 2 727,5771 га.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске ищут контролёра для строительства моста через Тулу за 7,3 млн. Организация будет контролировать подрядчика на предмет исполнения контракта.