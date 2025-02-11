В Новосибирской области определили новые участки для жилищного строительства

Так, речь идёт о двух земельных участках общей площадью 16,9705 га. в рабочем поселке Горный на улицах Юбилейная и Поселковая. Помимо этого в реестр внесли три территории в городе Тогучин: две на улице Бригадная общей площадью около 3000 кв. м. и одна на улице Целинная площадью 2000 кв. м.