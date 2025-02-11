В Самарской области не будут менять систему оплаты за отопление

С 1 марта 2025 года в России меняется законодательство, которое регламентирует оплату отопления в квартирах. Некоторые пользователи соцсетей решили, что это значит переход на оплату за отопление по факту, то есть только во время отопительного сезона. Но это не так, заверил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов и написал пост в своем телеграм-канале.
— С 1 марта в Самарской области с квитанциями за отопление ничего не поменяется, — прокомментировал ситуацию Михаил Смирнов.
Таким образом, самарцы продолжат платить за отопление по схему 1/12, то есть круглый год, даже когда отопление не работает, так как изменения в законодательстве не запрещают применять ранее установленную схему.
Впрочем, как отметил Михаил Смирнов, решение о возможном переходе на оплате только во время отопительного периода прорабатывают профильные ведомства. Но решение будут принимать только с учетом мнения жителей. Разговоры о переходе на оплату отопления по схеме 1/7 ведутся не первый год, тему уже обсуждали в 2022 году, но полный переход так и не произошел.