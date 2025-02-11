В Самарской области не будут менять систему оплаты за отопление

Впрочем, как отметил Михаил Смирнов, решение о возможном переходе на оплате только во время отопительного периода прорабатывают профильные ведомства. Но решение будут принимать только с учетом мнения жителей. Разговоры о переходе на оплату отопления по схеме 1/7 ведутся не первый год, тему уже обсуждали в 2022 году, но полный переход так и не произошел.