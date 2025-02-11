В Омске значительно подорожали все типы квартир

За последние три месяца квартиры в новостройках подорожали в среднем на 3,2%, а вторичное жильё — на 2,6%. Наибольший рост зафиксирован среди квартир низкого качества на вторичном рынке — их стоимость увеличилась на 4,1%, достигнув 81 093 рублей за кв. м.