В Омске значительно подорожали все типы квартир

Омскстат представил отчёт о стоимости «квадрата» жилья в Омской области по итогам четвертого квартала 2024 года. Согласно статистическим данным, цены на недвижимость в регионе увеличились как на первичном, так и на вторичном рынке.
За последние три месяца квартиры в новостройках подорожали в среднем на 3,2%, а вторичное жильё — на 2,6%. Наибольший рост зафиксирован среди квартир низкого качества на вторичном рынке — их стоимость увеличилась на 4,1%, достигнув 81 093 рублей за кв. м.
Среди новостроек самый значительный рост цен отмечен в сегменте улучшенного качества — на 3,7%. Средняя стоимость кв. м. в таких объектах составила 145 855 рублей. Жильё среднего качества прибавило в цене 2,7% и достигло 114 427 рублей за квадрат.
Квартиры среднего и улучшенного качества в новостройках подорожали на 2,5%, их стоимость составила 97 358 рублей и 113 641 рубль за «квадрат» соответственно.
Стоимость элитных квартир также изменилась. В домах старой застройки она выросла на 1,3% и достигла 150 409 рублей за кв. м., а в новостройках повышение составило 0,4%, доведя цену до 169 426 рублей за «квадрат».