В Омске бизнесменов наказали за создание фальшивого производства еды

Суд установил, что в 2020 году подсудимые выиграли конкурс на получение гранта в 400 тысяч рублей для организации мини-цеха по производству кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка. В 2021 году они также оформили социальный контракт на 250 тысяч рублей для развития предпринимательства. Однако выделенные средства были использованы в личных целях, а в органы местного самоуправления предоставлялись фиктивные отчёты.