В Омске бизнесменов наказали за создание фальшивого производства еды

Омский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве с грантовой поддержкой малого предпринимательства. Фигурантами стали 32-летняя Андреева А. А. и 47-летний Господин А. Ю., которых признали виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
Суд установил, что в 2020 году подсудимые выиграли конкурс на получение гранта в 400 тысяч рублей для организации мини-цеха по производству кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка. В 2021 году они также оформили социальный контракт на 250 тысяч рублей для развития предпринимательства. Однако выделенные средства были использованы в личных целях, а в органы местного самоуправления предоставлялись фиктивные отчёты.
Суд назначил Господину А. Ю. наказание в виде 3 лет лишения свободы, Андреевой А. А. — 2 года и 4 месяца. С учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия малолетних детей и оказания гуманитарной помощи участникам СВО, наказание было назначено условно. Испытательный срок для Андреевой составил 1 год и 6 месяцев, для Господина — 2 года и 6 месяцев.
С осужденных взыскано 650 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба. Приговор не вступил в законную силу и обжалован сторонами, сообщает пресс-служба Омского областного суда.