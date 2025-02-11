Нарушения в свердловских магазинах «Светофор» выявил Россельхознадзор

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку магазинов «Светофор» в Свердловской области. Проверка прошла внезапно и без предупреждения ООО «Торгсервис», которое является владельцем сети. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе ведомства.
«В общей сложности было проверено 18 магазинов в Екатеринбурге, Реже, Сысерти, Серове. В 14 из них нашли нарушения», — сообщила ЕАН Наталья Сайфулина, пресс-секретарь ведомства.
Специалисты установили, что в магазины торговой сети «Светофор» поступает продукция (консервы мясные и рыбные, колбасные изделия, изделия копчено-вареные, сырная продукция) без ветеринарных сопроводительных документов. А продукция без документов является не подтвержденной по показателям качества и безопасности, что является нарушением технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства России.
В настоящее время материалы о нарушениях направлены в прокуратуру для согласования контрольно-надзорных мероприятий.
Стоит добавить, что масштабная проверка магазинов «Светофор» проходит в эти дни в разных регионах страны, где присутствует сеть. Как сообщает Россельхознадзор, множественные нарушения обнаружены в магазинах в Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тверской, Тульской, Челябинской и Ярославской областях, в Москве, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком автономном округе.