Нарушения в свердловских магазинах «Светофор» выявил Россельхознадзор

Специалисты установили, что в магазины торговой сети «Светофор» поступает продукция (консервы мясные и рыбные, колбасные изделия, изделия копчено-вареные, сырная продукция) без ветеринарных сопроводительных документов. А продукция без документов является не подтвержденной по показателям качества и безопасности, что является нарушением технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства России.