Под Новосибирском отремонтируют 7 километров трассы «Здвинск-Барабинск»

Дорогу построили в 1977 году. Общая протяжённость трассы — 61 километр, 14 из которых заасфальтированный участок. Остальная часть дороги из чёрного щебня и находится в неудовлетворительном состоянии. Автотрассу постепенно обновляют с 2022 года.