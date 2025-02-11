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Под Новосибирском отремонтируют 7 километров трассы «Здвинск-Барабинск»

Работы разбили на два года.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области отремонтируют автотрассу «Здвинск-Барабинск». Как сообщили в ТУАД региона, рабочие обновят 7 километров дорожного полотна.

— В планах — ремонт участков км 80 — км 82 (ближе к федеральной трассе) и км 82- км 87. Работы разбиты на два года, — информируют в пресс-службе территориального управления.

Дорогу построили в 1977 году. Общая протяжённость трассы — 61 километр, 14 из которых заасфальтированный участок. Остальная часть дороги из чёрного щебня и находится в неудовлетворительном состоянии. Автотрассу постепенно обновляют с 2022 года.