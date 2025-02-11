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Работу кранов на заводе в Новосибирске приостановили ещё на три месяца

Ленинский районный суд приостановил эксплуатацию козловых кранов АО «НМЗ им. Кузьмина» на 90 суток.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Такое решение было принято после проверки, проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора с 20 по 31 января 2025 года. Проверка показала, что нарушения, выявленные ранее, устранены лишь частично, в результате чего было зафиксировано 20 новых нарушений.

Суд признал компанию виновной в совершении правонарушения и назначил административное приостановление на срок 90 суток для эксплуатации козловых кранов, установленных по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 28.

Постановление не вступило в законную силу, но подлежит немедленному исполнению.

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