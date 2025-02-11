Работу кранов на заводе в Новосибирске приостановили ещё на три месяца

Такое решение было принято после проверки, проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора с 20 по 31 января 2025 года. Проверка показала, что нарушения, выявленные ранее, устранены лишь частично, в результате чего было зафиксировано 20 новых нарушений.
Суд признал компанию виновной в совершении правонарушения и назначил административное приостановление на срок 90 суток для эксплуатации козловых кранов, установленных по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 28.
Постановление не вступило в законную силу, но подлежит немедленному исполнению.