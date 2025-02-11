Работу кранов на заводе в Новосибирске приостановили ещё на три месяца

Такое решение было принято после проверки, проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора с 20 по 31 января 2025 года. Проверка показала, что нарушения, выявленные ранее, устранены лишь частично, в результате чего было зафиксировано 20 новых нарушений.