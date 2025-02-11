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В Волгоградской области начата реализация нового жилищного проекта

Проект называется «Инфраструктура для жизни» и рассчитан на ближайшие пять лет.

Больше 300 тысяч волгоградских семей поселились в многоэтажках, построенных в Волгоградской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщают в пресс-службе администрации региона.

Всего за шесть лет на территории области благодаря ему возвели больше пяти миллионов квадратных метров жилья.

С 2025 года работа в этом направлении будет продолжаться по новому проекту — он называется «Инфраструктура для жизни» и рассчитан на ближайшие пять лет.

В числе ключевых направлений проекта — повышение объемов строительства, модернизация коммунальной инфраструктуры и возведение социально значимых объектов, а также расселение из «авариек» — таких как одна из древнейших двухэтажек времен СССР, которую решились, наконец, снести на юге Волгограда.

ЖКХ