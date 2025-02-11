На ремонт помещений и маскировку кондиционеров на муниципальных зданиях бюджет направит 20 млн руб

Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно из проекта поправок в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, внесенных в думу. Профинансировать ремонт и покупку маскирующих ограждений для кондиционеров администрация Перми планирует по направлению содержания имущественного комплекса административных зданий.
Отметим, что муниципальные здания и помещения курирует городское управление по эксплуатации административных зданий. Как указано на сайте администрации Перми, учреждение возглавляет Павел Ситкин. Организация была создана в 2012 году.