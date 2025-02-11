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На ремонт помещений и маскировку кондиционеров на муниципальных зданиях бюджет направит 20 млн руб

В 2025 году из бюджета Перми предлагается направить 20,4 млн руб. на текущий ремонт административных задний и приобретение маскирующих ограждений для кондиционеров на фасадах зданий.

Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно из проекта поправок в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, внесенных в думу. Профинансировать ремонт и покупку маскирующих ограждений для кондиционеров администрация Перми планирует по направлению содержания имущественного комплекса административных зданий.

Отметим, что муниципальные здания и помещения курирует городское управление по эксплуатации административных зданий. Как указано на сайте администрации Перми, учреждение возглавляет Павел Ситкин. Организация была создана в 2012 году.