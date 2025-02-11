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На трассе М12 Москва-Казань протестировали автопилот электромобиля «Атом»

Это первый подобный электромобиль в России.

Источник: Комсомольская правда

Первый российский электромобиль «Атом» проехал на автопилоте от Москвы до Казани по трассе М12. Водители испытали функцию Drive Assist — усовершенствованную систему помощи автомобилистам ADAS.

Электромобиль, используя адаптивный круиз-контроль, автоматически придерживается установленной скорости, выбирает безопасное расстояние до другого транспорта и остается в пределах полосы, сообщает пресс-служба компании.

Из 732 километров порядка 95% маршрута «Атом» проехал в автономном режиме без вмешательства водителя. Автомобиль ехал со средней скоростью 90 километров в час. Система также справилась с ограниченной видимостью и меняющейся погодой.

Ранее стало известно, что жители Казани стали чаще совершать технические ошибки при оплате парковки.

автопром