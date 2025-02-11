На трассе М12 Москва-Казань протестировали автопилот электромобиля «Атом»

Первый российский электромобиль «Атом» проехал на автопилоте от Москвы до Казани по трассе М12. Водители испытали функцию Drive Assist — усовершенствованную систему помощи автомобилистам ADAS.
Электромобиль, используя адаптивный круиз-контроль, автоматически придерживается установленной скорости, выбирает безопасное расстояние до другого транспорта и остается в пределах полосы, сообщает пресс-служба компании.
Из 732 километров порядка 95% маршрута «Атом» проехал в автономном режиме без вмешательства водителя. Автомобиль ехал со средней скоростью 90 километров в час. Система также справилась с ограниченной видимостью и меняющейся погодой.
Ранее стало известно, что жители Казани стали чаще совершать технические ошибки при оплате парковки.