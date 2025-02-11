Апелляционный суд подтвердил законность программы капремонта в Пермском крае

Действующая программа капитального ремонта была сформирована на основе комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов и с учетом финансовой устойчивости фонда капремонта. Несмотря на то что суд отклонил требование об отмене программы в целом, он частично удовлетворил требования истцов, касающиеся сроков капитального ремонта отдельных конструктивных элементов в некоторых домах.