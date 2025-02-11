Порядка 10 зелёных зон планируют благоустроить в Новосибирске в 2025 году

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев озвучил планы по благоустройству зелёных зон города. Как сообщил градоначальник в своём телеграм-канале, ключевой задачей является завершение работ в пойме реки Каменки. Ранее работы приостанавливали из-за неисполнения обязанностей подрядчиком.
— В текущем году планируем благоустроить парк «Чемской берег», скверы по улицам Демакова, Дачной, Дмитрия Донского, «Зыряновский» сквер, сквер имени Бугакова, имени Калинина. Продолжаем работы в сквере «Сибиряков-Гвардейцев». Также планируем создать пространство на месте снесенного ДК имени Клары Цеткин, — поделился в публикации мэр.
В 2025 году также разработают проекты территории с рабочим названием «Усть-Тула» и документацию для парка «Иня». Кроме того, актуализируют благоустройство двух улиц города и планируют получить положительное заключение экспертизы по ещё двум пространствам.