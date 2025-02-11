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Цены на бензин в Крыму опять выросли — в чем причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«В связи с повышением стоимости топлива на 5−8% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на некоторых крымских АЗС возросли от 20 до 60 копеек. Из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава крымского правительства заверил, что как только оптовые цены начнут снижаться, это своевременно отразится на розничной стоимости бензина и дизтоплива на АЗС.

На сегодняшний день оптовая стоимость одной тонны светлых нефтепродуктов на бирже составляет: 55,8 тыс. рублей — за тонну АИ-92, 60,1 тыс. рублей — за АИ-95 и 57,6 тыс. рублей — за дизельное топливо.

С 15 января 2025 года в Крыму на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.

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