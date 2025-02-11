Цены на бензин в Крыму опять выросли — в чем причина

«В связи с повышением стоимости топлива на 5−8% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на некоторых крымских АЗС возросли от 20 до 60 копеек. Из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам», — написал он в своем Telegram-канале.