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В Екатеринбурге открылась вторая очередь «Дацюк-арены»

12 февраля в Екатеринбурге торжественно открывается вторая очередь ледового спортивного комплекса «Дацюк-арена».

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Эксплуатация объекта уже началась, в нем прошли спортивные состязания по хоккею, в том числе турнир «Ледокол».

Директор спортшколы «Юность» Александр Евдокимов сообщил, что площадь объекта — около девяти тысяч квадратных метров. Уникальность второй очереди в том, что впервые в России здесь главная ледовая аренда расположена на втором этаже.

Из нового здания по верхним этажам легко попасть в первую очередь, где расположена малая тренировочная арена, а также еще одна большая площадка. В здании второй очереди расположены: столовая на 120 посадочных мест, гостиница с 48 комнатами на 144 гостя.

В комплексе есть раздевалки, три бросковых зала, также в тренировках хоккеистам помогут четыре тренажера Rapid Shot.