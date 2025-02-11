В Екатеринбурге открылась вторая очередь «Дацюк-арены»

Эксплуатация объекта уже началась, в нем прошли спортивные состязания по хоккею, в том числе турнир «Ледокол».
Директор спортшколы «Юность» Александр Евдокимов сообщил, что площадь объекта — около девяти тысяч квадратных метров. Уникальность второй очереди в том, что впервые в России здесь главная ледовая аренда расположена на втором этаже.
Из нового здания по верхним этажам легко попасть в первую очередь, где расположена малая тренировочная арена, а также еще одна большая площадка. В здании второй очереди расположены: столовая на 120 посадочных мест, гостиница с 48 комнатами на 144 гостя.
В комплексе есть раздевалки, три бросковых зала, также в тренировках хоккеистам помогут четыре тренажера Rapid Shot.