«Мусорная» реформа в Петербурге и Ленобласти зашла в тупик

Тем не менее, реформа в Ленинградской области и Петербурге оказалась в тупике. Жители активно выступают против создания новых перерабатывающих комплексов. Так, во Всеволожском районе карьер, предназначенный под строительство завода, оказался признан водным объектом. В Ломоносовском карьере «Брандовка» местные жители опасаются загрязнения источников Петергофа. Также в этом районе люди выступили против строительства предприятия в деревне Таменгонт. Единственным проектом, против которого протесты прекратились, стал карьер «Островский» в Выборгском районе, где работы уже начались. Люди боятся, что новые объекты станут местом хранения огромного количества отходов, производимых мегаполисом, и сомневаются в соблюдении необходимых экологических норм.