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В Омской области молодым педагогам хотят дать льготную ипотеку

Сейчас власти подсчитывают количество людей, для которых эта мера будет актуальна.

Источник: Om1 Омск

Правительство Омской области рассматривает возможность включить молодых педагогов в перечень категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку при ипотечном кредитовании. Об этом говорится в факсограмме, направленной из Минобра руководителям бюджетных образовательных учреждений, с которой ознакомился портал Om1 Омск.

Как следует из документа, инициатором идеи является Виталий Хоценко, который дал соответствующее поручение ещё в январе. Руководителей просят опросить преподавателей моложе 36 лет о том, планируют ли они приобретать в этом году жильё, и сообщить данные в министерство. После чего, вероятно, будет принято окончательное решение о включении молодых учителей в эту льготную программу.

Поддержка, которую планируют оказывать, составит порядка 450 тысяч рублей, при этом стоимость самой ипотеки не должна превышать 3,5 миллиона.

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