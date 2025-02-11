В Омской области молодым педагогам хотят дать льготную ипотеку

Правительство Омской области рассматривает возможность включить молодых педагогов в перечень категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку при ипотечном кредитовании. Об этом говорится в факсограмме, направленной из Минобра руководителям бюджетных образовательных учреждений, с которой ознакомился портал Om1 Омск.
Как следует из документа, инициатором идеи является Виталий Хоценко, который дал соответствующее поручение ещё в январе. Руководителей просят опросить преподавателей моложе 36 лет о том, планируют ли они приобретать в этом году жильё, и сообщить данные в министерство. После чего, вероятно, будет принято окончательное решение о включении молодых учителей в эту льготную программу.
Поддержка, которую планируют оказывать, составит порядка 450 тысяч рублей, при этом стоимость самой ипотеки не должна превышать 3,5 миллиона.