Нацбанк зафиксировал максимальный прирост вкладов среди мужчин до 26 лет

В Беларуси восстановилась динамика роста вкладчиков, сообщили в Национальном банке.
Так, в аналитическом обозрении Нацбанка за четвертый квартал 2024-го сообщается, что в прошлом году в Беларуси произошло восстановление динамики роста вкладчиков. Также наблюдается увеличение числа вкладчиков, как мужчин, так и женщин. За 2024-й вкладчиков стало больше почти на 24 тысячи человек, в общем на начало 2025-го в Беларуси свыше 1,073 миллиона вкладчиков. Кроме того, увеличилось количество белорусов, которые предпочитают рублевые вклады. На данный момент это 755 тысяч человек.
В четвертом квартале прошлого года основными вкладчиками оставались люди старше 46 лет. Но все же максимальный прирост вкладов был среди мужчин в возрасте до 26 лет.
Общая сумма вкладов как в иностранной, так и национальной валютах в Беларуси на начало 2025-го составила 19,7 миллиарда белорусских рублей в эквиваленте. Из них сумма рублевых вкладов составляла 10,9 миллиарда, или 55,4% от общего объема.
Также увеличилась и средняя сумма вклада в белорусских рублях до 14,5 тысячи белрублей (в иностранной валюте — 7,9 тысячи долларов в эквиваленте).
— Все чаще белорусы открывают вклады без физического присутствия в банке, а через онлайн-сервисы, — обратили внимание в Нацбанке.
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