Нацбанк зафиксировал максимальный прирост вкладов среди мужчин до 26 лет

Так, в аналитическом обозрении Нацбанка за четвертый квартал 2024-го сообщается, что в прошлом году в Беларуси произошло восстановление динамики роста вкладчиков. Также наблюдается увеличение числа вкладчиков, как мужчин, так и женщин. За 2024-й вкладчиков стало больше почти на 24 тысячи человек, в общем на начало 2025-го в Беларуси свыше 1,073 миллиона вкладчиков. Кроме того, увеличилось количество белорусов, которые предпочитают рублевые вклады. На данный момент это 755 тысяч человек.