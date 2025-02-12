Счет побери

Владелец ресторана «Одесса» Феликс Садыков не видит иных причин роста оборота в общепите, кроме инфляции. Собеседник указал, что официальный уровень инфляции в 2024 году составил 9,5%. Цены на продукты и различные услуги за этот период выросли. И если оборот в сфере общепита увеличился только на 4,3%, то фактически оборот в отрасли даже сократился более чем на 5%, поясняет ресторатор. «В обществе изменилась культура: люди стали меньше пить алкоголя, придерживаться здорового образа жизни. Следовательно, кафе и рестораны посещают реже. В заведениях бывают теперь в основном в такие крупные праздники, как Новый год, 8 Марта, День защитника Отчества, а также на профессиональные праздники», — делится господин Садыков. Традиционно после Нового года в отрасли наблюдается затишье, сейчас посетители уже бронируют места на 23 февраля, 1 и 8 марта, добавил владелец ресторана.