Госдума приняла закон о периоде охлаждения при получении кредитов

Согласно документу, заемщик сможет получить денежные средства по договору потребкредита только по прошествии определенного времени. Этот срок составляет минимум четыре часа для займов на суммы от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. И не менее 48 часов, если сумма превышает 200 тыс. рублей. Те же правила будут действовать в случае увеличения суммы кредита или лимита кредитования.