В Крыму появится завод для строительства «быстрых» домов

«Инвестор будет из Краснодарского края, у него уже есть подобные производства. Он уже налаживает производство, чтобы производить быстровозводимые модульные конструкции, а также быстровозводимые дома. Буквально на прошлой неделе они приезжали с большой группой инженеров-технологов», — сказал министр.