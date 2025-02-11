В Крыму появится завод для строительства «быстрых» домов

«Инвестор будет из Краснодарского края, у него уже есть подобные производства. Он уже налаживает производство, чтобы производить быстровозводимые модульные конструкции, а также быстровозводимые дома. Буквально на прошлой неделе они приезжали с большой группой инженеров-технологов», — сказал министр.
Джанкойский индустриальный парк был построен на базе бывшего машиностроительного завода, которому таким образом дали новую жизнь. Он стал первым в Крыму государственным парком, зарегистрированным в государственном реестре, напомнил министр.
«Есть определенные критерии, по которым индустриальный парк включается в этот реестр. Это территория, обеспеченность инфраструктурой, газом, светом, водой. Близость к железнодорожной ветке, доступность для автотранспорта, количество рабочих мест и так далее», — отметил Анушаван Агаджанян.
Объект в Джанкое включен в Реестр индустриальных парков Российской Федерации, потому что соответствует всем этим требованиям. Его резидентам это обеспечивает поддержку государства, которое создает для них специальные программы для повышения производительности, подчеркнул министр.
Он также сказал, что на завершающей стадии строительства находится Феодосийский индустриальный парк, в котором уже размещаются первые заводы.