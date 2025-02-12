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Волгоградский «Царицынский пассаж» превратят в гостиничный комплекс

Бывший торговый центр «Царицынский пассаж» на Коммунистической, 24 станет мультифункциональным центром доходной недвижимости.

Об этом сообщила девелоперская компания «Союз Девелопмент», которая занимается развитием этого проекта. Многофункциональный центр будет совмещать в себе отель, торговый центр и пространство для коворкинга. Кроме апарт-отеля на 150 апартаментов, в здании разместятся ресторан с террасой патио для летних мероприятий, зона солярия, офисы и коворкинг, кофейня-кондитерская, банк, химчистка и ремонт обуви, камера хранения и гастрономия.

Сами авторы проекта называют это новым форматом недвижимости с концепцией «Живи, работай, отдыхай».

Напомним, торговый комплекс «Царицынский пассаж» был продан с молотка в 2021 году, его новой владелицей стала бизнесвумен из Санкт-Петербурга. Ранее расположенный в центре Волгограда ТЦ уже выставлялся на продажу в 2019 году, но тогда найти покупателя не удалось.