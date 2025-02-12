Волгоградский «Царицынский пассаж» превратят в гостиничный комплекс

Об этом сообщила девелоперская компания «Союз Девелопмент», которая занимается развитием этого проекта. Многофункциональный центр будет совмещать в себе отель, торговый центр и пространство для коворкинга. Кроме апарт-отеля на 150 апартаментов, в здании разместятся ресторан с террасой патио для летних мероприятий, зона солярия, офисы и коворкинг, кофейня-кондитерская, банк, химчистка и ремонт обуви, камера хранения и гастрономия.