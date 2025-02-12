Волгоградский «Царицынский пассаж» превратят в гостиничный комплекс

Об этом сообщила девелоперская компания «Союз Девелопмент», которая занимается развитием этого проекта. Многофункциональный центр будет совмещать в себе отель, торговый центр и пространство для коворкинга. Кроме апарт-отеля на 150 апартаментов, в здании разместятся ресторан с террасой патио для летних мероприятий, зона солярия, офисы и коворкинг, кофейня-кондитерская, банк, химчистка и ремонт обуви, камера хранения и гастрономия.
Сами авторы проекта называют это новым форматом недвижимости с концепцией «Живи, работай, отдыхай».
Напомним, торговый комплекс «Царицынский пассаж» был продан с молотка в 2021 году, его новой владелицей стала бизнесвумен из Санкт-Петербурга. Ранее расположенный в центре Волгограда ТЦ уже выставлялся на продажу в 2019 году, но тогда найти покупателя не удалось.