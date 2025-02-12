Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 12 февраля

Национальный банк определил курсы валют на 12 февраля 2025 года, среду. В частности, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 12 февраля, в Национальном банке определили такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3596 белорусского рубля, 1 евро — 3,4662 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4756 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали во вторник, 11 февраля, курс евро и курс доллара уменьшились, а курс российского рубля подрос в среду, 12 февраля. Заметнее других изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0217 белрубля, евро потерял 0,0253 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0194 белрубля.
Также Нацбанк сообщил, что белорусы стали больше хранить рублей в банках.
Тем временем «Минсктранс» предупредил о сбоях в работе информационных табло на остановках.