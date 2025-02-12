В Приморье большегрузы обяжут платить за каждый километр

Самым дорогим станет проезд по искусственным сооружениям. Водителям грузовиков с двумя осями придется платить 29 рублей за каждый километр, а водителям авто с тремя и более осями — по 01,5 рубля.
На другие категории ниже. Так, для фур с двумя осями — пять рублей за километр, а для трех — 14,25 рубля. Размер платы при этом может меняться в течение суток и под влиянием других факторов. При этом платные участки дорог будут ежегодно индексироваться.
Среди участков, которые станут для большегрузов платными, как ожидается, окажется новая скоростная трасса Владивосток — Находка — порт Восточный, которая еще строится.