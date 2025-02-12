Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье большегрузы обяжут платить за каждый километр

В Приморском крае водители большегрузов столкнутся с новой реальностью — платной дорогой. Информация об этом появилась на портале правовой информации, а решение озвучила первый вице-губернатор края Вера Щербина.

Источник: ДЕЙТА

Самым дорогим станет проезд по искусственным сооружениям. Водителям грузовиков с двумя осями придется платить 29 рублей за каждый километр, а водителям авто с тремя и более осями — по 01,5 рубля.

На другие категории ниже. Так, для фур с двумя осями — пять рублей за километр, а для трех — 14,25 рубля. Размер платы при этом может меняться в течение суток и под влиянием других факторов. При этом платные участки дорог будут ежегодно индексироваться.

Среди участков, которые станут для большегрузов платными, как ожидается, окажется новая скоростная трасса Владивосток — Находка — порт Восточный, которая еще строится.