Спрос на отели на Черном море может упасть летом на 50% из-за разлива

Генеральный директор и совладелец гостиничной компании Zont Hotel Group Николай Филатов считает, что спрос на отели в наиболее пострадавших от разлива мазута районах Краснодарского края летом может сократиться вполовину.
Катастрофа произошла в середине декабря, когда в результате крушения двух танкеров в Черное море, по данным Минтранса России, попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В настоящее время специалисты очищают акваторию, используя сорбенты, а спасатели и волонтеры продолжают собирать загрязненный грунт на побережье.
По мнению Филатова, экологическое бедствие серьезно ударит по туристической отрасли региона. В Анапе и Темрюкском районе, которые пострадали сильнее других, турпоток может сократиться примерно на 50%. Некоторое снижение спроса ожидается и на Крымском побережье, но в меньшей степени — на 20−25%.
При этом туристические потоки, вероятно, перераспределятся в пользу менее затронутых курортов. В Сочи, например, прогнозируется рост загрузки гостиниц и повышение стоимости проживания.
Управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин считает, что последствия разлива мазута окажутся критическими не для всех отелей. По его мнению, у российских туристов остается немного альтернатив для отдыха у моря внутри страны, поэтому гостиницы, предлагающие бассейны и спа-центры, сохранят востребованность. Он прогнозирует, что летом снижение спроса будет незначительным — в пределах 5−10%, тогда как в межсезонье падение может достичь 20−25%.
Филатов также отметил, что значительное влияние окажет психологический фактор. Он уверен, что многие туристы будут ориентироваться на информацию о том, что последствия разлива в основном устранены, а это снизит уровень беспокойства.
Партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Мережко, ссылаясь на данные сервиса Travelline, сообщила, что число бронирований на ближайшие три месяца уже превышает показатели аналогичного периода 2024 года на 5−20% в зависимости от месяца. Однако на летний сезон наблюдается небольшое снижение спроса — от 5% до 16%. В то же время стоимость размещения на предстоящие полгода выросла на 13−21% по сравнению с прошлым годом.
Ранее количество погибших дельфинов в Черном море увеличилось до 84 особей.