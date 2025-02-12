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Бывший глава АвтоВАЗа уверен в возвращении в Россию западных автобрендов

Он подчеркнул, что российский рынок слишком велик, чтобы его игнорировать.

Бу Андерсон, экс-глава «АвтоВАЗа», выразил уверенность, что покинувшие российский рынок европейские, американские, южнокорейские и японские автомобильные бренды в будущем вернутся.

В интервью газете «Коммерсантъ» он подчеркнул, что эти компании не утратили интерес к российскому рынку и в конечном итоге возобновят свою деятельность в стране.

При этом Андерсон уточнил, что точно предсказать срок их возвращения пока невозможно. Он добавил, что российский рынок слишком важен, чтобы оставаться без внимания, особенно на длительный срок.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России намерено запустить в феврале пилотный проект по маркировке некоторых видов автомобильных запчастей.

автопром