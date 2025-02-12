FESCO доставила оборудование на индийскую станцию в Антарктиде

Это первый пункт антарктической экспедиции 2024−2025 годов, которую FESCO выполняет для Национального центра полярных и океанических исследований Министерства землеведения Индии (NCPOR), сообщает пресс-служба FESCO.
К месту назначения судно подошло 11 февраля, доставив оборудование, провизию, топливо, а также новую смену индийских полярников. Выгрузка и загрузка осуществляются не только с борта «Василия Головнина», но и с помощью вертолета.
«Для нас маршрут до станции “Бхарати”, можно сказать, стал знакомым и родным, ведь уже несколько лет подряд мы успешно его преодолеваем. Но, несмотря на это, каждая экспедиция на Антарктиду неповторима и сложна. Из года в год мы сталкиваемся с непредсказуемой и суровой погодой, сложной ледовой обстановкой при следовании на станции и в местах выгрузки, а также с изменчивой линией побережья Антарктиды. В этом году часть пути мы пробивались сквозь 50-мильную полосу тяжелейшего льда. Но держим ситуацию под контролем, ведем постоянный мониторинг погоды, следим за состоянием льда и местоположением судна», — поделился капитан дизель-электрохода «Василий Головнин» Николай Дишкант.
Согласно планам экспедиции, судно пробудет в районе «Бхарати» не менее двух недель, а затем отправится ко второй точке экспедиции — полярной станции «Майтри».
«За время текущей стоянки экипаж проведет выгрузку снабжения и погрузку списанного оборудования, окажет индийской стороне помощь в проведении научных исследований прибрежной акватории. Моряки FESCO также примут на борт ученых, чья смена подошла к концу, и совершат традиционные дружественные визиты на станцию», — добавил Николай Дишкант.
Это уже седьмая по счету экспедиция, выполняемая для снабжения антарктических станций Индии, и третья в рамках пятилетнего контракта, заключенного FESCO и NCPOR в октябре 2021 года.