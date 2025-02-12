FESCO доставила оборудование на индийскую станцию в Антарктиде

«Для нас маршрут до станции “Бхарати”, можно сказать, стал знакомым и родным, ведь уже несколько лет подряд мы успешно его преодолеваем. Но, несмотря на это, каждая экспедиция на Антарктиду неповторима и сложна. Из года в год мы сталкиваемся с непредсказуемой и суровой погодой, сложной ледовой обстановкой при следовании на станции и в местах выгрузки, а также с изменчивой линией побережья Антарктиды. В этом году часть пути мы пробивались сквозь 50-мильную полосу тяжелейшего льда. Но держим ситуацию под контролем, ведем постоянный мониторинг погоды, следим за состоянием льда и местоположением судна», — поделился капитан дизель-электрохода «Василий Головнин» Николай Дишкант.