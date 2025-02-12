Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Актау теперь можно вылететь в Иран

Рейсы выполняются каждый вторник.

Аэропорт Актау принял первый рейс из иранского Горгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Рейсы выполняет авиакомпания Qeshm Air. Рейсы выполняются каждый вторник с 11 февраля по 29 марта 2025 года.

По словам заместителя начальника службы организации пассажирских перевозок аэропорта Актау Салтанат Нурсебеповой, время в пути составит 2,5 часа.

«В наш город из Горгана прибыли 42 человека, а из Актау собираются вылететь 40. Всего в самолёте 110 посадочных мест», — рассказала Салтанат Нурсебепова.