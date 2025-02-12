Из Актау теперь можно вылететь в Иран

Аэропорт Актау принял первый рейс из иранского Горгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Рейсы выполняет авиакомпания Qeshm Air. Рейсы выполняются каждый вторник с 11 февраля по 29 марта 2025 года.
По словам заместителя начальника службы организации пассажирских перевозок аэропорта Актау Салтанат Нурсебеповой, время в пути составит 2,5 часа.
«В наш город из Горгана прибыли 42 человека, а из Актау собираются вылететь 40. Всего в самолёте 110 посадочных мест», — рассказала Салтанат Нурсебепова.