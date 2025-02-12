На мастер-планы Хабаровского края направят больше 400 млрд рублей

На реализацию мастер-планов развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре будет направлено 414 млрд рублей, из которых больше 124 млрд будут бюджетными вложениями до 2030 года. Об этом заявил зампред председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в наш регион, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мастер-планы для Хабаровской агломерации и Комсомольска-на-Амуре были одобрены президентом России в 2023 году. Из 84 объектов, предусмотренных этими документами, четыре уже завершены, десять находятся в стадии проектирования, 21 объект строится, а 49 — в стадии планирования.
В рамках реализации мастер-планов в Хабаровске в 2024 году закуплено 16 троллейбусов и 10 трамваев. Также было одобрено льготное финансирование от «ВЭБ.РФ» для строительства дальневосточного автобусного кластера. В Северном округе города возводятся новые микрорайоны с развитой социальной инфраструктурой и арендным жильём.
В рамках дальневосточной концессии начнётся строительство Дальневосточного художественного музея в центре Хабаровска и Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей около села Бычиха. Проектирование этих объектов планируется завершить в первом полугодии. Юрий Трутнев поручил приступить к подготовке строительных площадок. Новый музей откроется для посетителей в первом квартале 2028 года. В его залах будет представлено более 15 тысяч произведений искусства.
Первый детский лагерь, создаваемый в крае за постсоветский период, планируется завершить в 2027 году. Компания уже приступила к подготовке строительной площадки. После ввода в эксплуатацию лагерь сможет принимать более 5 тысяч детей в год.
В Комсомольске-на-Амуре в марте планируется завершить реконструкцию набережной и ввести в эксплуатацию инновационный интерактивный центр «Эвристика». В долгосрочном плане Комсомольска-на-Амуре предусмотрено преображение знаковых пространств.
Дмитрий Демешин на совещании о реализации мастер-планов сообщил, что было принято решение выделить более 400 миллионов рублей из краевого резервного фонда на восстановление дома культуры «Строитель». Проектно-сметная документация уже готова. Работы займут два года.
Юрий Трутнев подчеркнул необходимость завершения строительства социальных объектов, включая детский больничный комплекс и межрайонный онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре. Он также попросил Дмитрия Демешина уделить особое внимание этим проектам.
Для реализации мастер-планов выделяются средства из президентской единой субсидии. Как объяснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока поддержал помимо создания Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей, возведения нового здания ДВХМ ещё и завершение пятого этапа строительства объединённой набережной Хабаровска.
Обсуждалась также идея создания «дальневосточного квартала» в Железнодорожном районе Хабаровска. Этот проект разработан для поддержки комплексной застройки.
В Хабаровске Юрий Трутнев и губернатор Дмитрий Демешин посетили новый модульный многофункциональный спортивный зал в школе № 9.
Это один из шести спортивных залов, которые строятся в Хабаровске в рамках программы «50 спортивных залов в школах ДФО». Новый зал оснащён всем необходимым оборудованием и построен в рамках плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края на средства президентской единой субсидии, предоставляемой министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.
На реализацию проекта было выделено более 59 миллионов рублей. Модульный зал площадью 360 квадратных метров может вместить около 30 спортсменов одновременно. В нём будут проводиться занятия по мини-футболу, баскетболу, волейболу, карате, тхэквондо и дзюдо. В будущем здесь планируется открыть секции по рукопашному бою и гимнастике, а также установить ринг для занятий боксом.
В рамках программы «50 спортивных залов в школах ДФО», инициированной трёхкратным чемпионом мира по киокусинскай карате Хаидом Мантаевым, при поддержке Минвостокразвития и личном участии Юрия Трутнева, в регионе ведётся строительство восьми модульных спортивных залов. Шесть из них будут расположены в Хабаровске, а ещё по одному — в Комсомольске-на-Амуре и Ванино.