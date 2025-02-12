На мастер-планы Хабаровского края направят больше 400 млрд рублей

На реализацию мастер-планов развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре будет направлено 414 млрд рублей, из которых больше 124 млрд будут бюджетными вложениями до 2030 года. Об этом заявил зампред председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в наш регион, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».