Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу в Хабаровском крае отремонтируют по решения суда

Чтобы добраться до своего дома, жители испытывают огромные трудности.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае суд обязал администрацию оформить в муниципальную собственность автомобильную дорогу и привести ее в надлежащее состояние, сообщает ИА AmurMedia.

В прокуратуру Ванинского района обратились местные жители, которые сообщили о ненадлежащем состоянии дорожного полотна. Проверка показала, что на межселенной территории в Ванинском районе находится многоквартирный дом, единственная автомобильная дорога к которому не включена в реестр дорог местного значения.

Жители дома испытывают огромные трудности, чтобы добраться до своих жилых помещений ввиду полного «бездорожья».

Внесенное прокурором в досудебном порядке главе администрации представление об устранении нарушений закона осталось без удовлетворения.

Тогда прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности оформить право муниципальной собственности на автомобильную дорогу и устранить дефекты проезжей части.

Ванинский районный суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, не согласившись с решением суда, администрация Ванинского района обжаловала его в апелляционном порядке.

Ответчик указал, что обязанность по содержанию спорного объекта на него не возложена, поскольку дорожное полотно не является автомобильной дорогой, а также заявил об отсутствии в ее близи социальных объектов.

Участие в суде апелляционной инстанции принял первый заместитель прокурора Хабаровского края Сергей Лубенец, который возражал против удовлетворения жалобы муниципалитета.

В обоснование своей позиции он указал, что в силу закона обязанность по содержанию муниципального дорожного полотна возложена на администрацию района.

Ненадлежащее состояние единственной дороги к дому нарушает права граждан.

Хабаровский краевой суд с доводами прокурора согласился, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу. Ход его исполнения контролируется прокуратурой.