Дорогу в Хабаровском крае отремонтируют по решения суда

В Хабаровском крае суд обязал администрацию оформить в муниципальную собственность автомобильную дорогу и привести ее в надлежащее состояние, сообщает ИА AmurMedia.
В прокуратуру Ванинского района обратились местные жители, которые сообщили о ненадлежащем состоянии дорожного полотна. Проверка показала, что на межселенной территории в Ванинском районе находится многоквартирный дом, единственная автомобильная дорога к которому не включена в реестр дорог местного значения.
Жители дома испытывают огромные трудности, чтобы добраться до своих жилых помещений ввиду полного «бездорожья».
Внесенное прокурором в досудебном порядке главе администрации представление об устранении нарушений закона осталось без удовлетворения.
Тогда прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности оформить право муниципальной собственности на автомобильную дорогу и устранить дефекты проезжей части.
Ванинский районный суд требования надзорного ведомства удовлетворил.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, не согласившись с решением суда, администрация Ванинского района обжаловала его в апелляционном порядке.
Ответчик указал, что обязанность по содержанию спорного объекта на него не возложена, поскольку дорожное полотно не является автомобильной дорогой, а также заявил об отсутствии в ее близи социальных объектов.
Участие в суде апелляционной инстанции принял первый заместитель прокурора Хабаровского края Сергей Лубенец, который возражал против удовлетворения жалобы муниципалитета.
В обоснование своей позиции он указал, что в силу закона обязанность по содержанию муниципального дорожного полотна возложена на администрацию района.
Ненадлежащее состояние единственной дороги к дому нарушает права граждан.
Хабаровский краевой суд с доводами прокурора согласился, оставив решение суда первой инстанции без изменения.
Судебный акт вступил в законную силу. Ход его исполнения контролируется прокуратурой.