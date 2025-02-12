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Челябинск попал в пятерку городов с наибольшим ростом цен на старое жилье

Представлен срез январских цен на вторичном рынке жилья в крупнейших российских городах.

Источник: РИА "Новости"

Исследование опубликовало РБК, опираясь на данные сервиса «Яндекс Недвижимость». В Челябинске в январе 2025 года медианная цена на «вторичку» составила 96 тысяч рублей за один квадратный метр. За месяц она выросла на 0,7%. Это пятый результат среди мегаполисов России. Первое место по росту цен в этом сегменте занял Новосибирск, Москва и Казань расположились на втором месте, Санкт-Петербург — на третьем, Воронеж — на четвертом.

В целом по России среди городов-миллионников медианная цена «вторички» добралась до уровня 138 тыс. рублей за «квадрат», увеличившись за месяц на 0,5%.

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