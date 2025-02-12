В Уфе два автобусных маршрута будут курсировать по-новому.

«Башавтотранс» сообщает об изменении двух автобусных маршрутов. В схеме движения маршрута № 165 «г. Уфа (Колхозный рынок) — Иглино» появятся дополнительные остановочные пункты. С 12 февраля будет выполняться с остановкой в прямом направлении:
Иглино (ул. Якутова), Детский сад № 5, Мечеть, Родник, ул. Крупской, Бригада, Старый госбанк, Школа № 1, Районная поликлиника, Росреестр, Центральная районная больница, Кассовый пункт «Иглино», Старый переезд, АЗС «Лукойл», ТСК «Иглинский», Магазин «Пятерочка», Сады «Журавушка», с. Кириллово, д. Дорогино, ТК «Князевский», Переулок Строителей, Князевская переправа, д. Князево, УЗМПИ, Правая Уфимка, Водоканал, ТЯК «Юлдаш», Черниковское лесничество, Тарная база, Детская поликлиника № 4, ул. Суворова, Администрация Калининского района, ДК УМПО, ул. Кремлевская, ул. Свободы, Универмаг «Первомайский», Городской культурно-досуговый центр, Кинотеатр «Победа», Детская библиотека, Детский сад № 80, Колхозный рынок.
В обратном направлении: Колхозный рынок, Детский сад № 80, Детская библиотека, Кинотеатр «Победа», Городской культурно-досуговый центр, Универмаг «Первомайский», ул. Свободы, ул. Кремлевская, ДК УМПО, Администрация Калининского района, ул. Суворова, Детская поликлиника № 4, Тарная база, Черниковское лесничество, ТЯК «Юлдаш», Водоканал, Правая Уфимка, УЗМПИ, д. Князево, Князевская переправа, Переулок Строителей, ТК «Князевский», д. Дорогино, с. Кириллово, Сады «Журавушка», Магазин «Пятерочка», ТСК «Иглинский», АЗС «Лукойл», Старый переезд, Кассовый пункт «Иглино», Центральная районная больница, Росреестр, Районная поликлиника, Школа № 1, Старый госбанк, Бригада, ул. Крупской, Родник, Мечеть, Детский сад № 5, Иглино (ул. Якутова).
Дополнительные остановки с 12 февраля появятся и у маршрута № 432а «г. Уфа (ул. Аральская) — Иглино». В прямом направлении: ул. Куйбышева (конечная), Перекресток Мичурина — Куйбышева, ул. Куйбышева, Магазин «Визит», Магазин «Алиса», Детский сад № 7, ООО «Аполлон», Школа № 4, ул. Мичурина, ул. Ягодная, ул. Гражданская, Новоиглино, Урманские дома, Бассейн «Дельфин», Автошкола «ДОСААФ», Школа № 2, Магазин «Полушка», Кассовый пункт «Иглино», Старый переезд, АЗС «Лукойл», ТСК «Иглинский», Магазин «Пятерочка», Сады «Журавушка», с. Кириллово, д. Дорогино, ТК «Князевский», Переулок Строителей, Князевская переправа, д. Князево, УЗМПИ, Правая Уфимка, Водоканал, ТЯК «Юлдаш», Черниковское лесничество, Тарная база, Стадион им. Гастелло, Индустриальное шоссе, Сортопрокатный завод, ОАО «Уфимский хлеб», ТЦ «Радуга», ОАО «Стеклонит», БХП «Агидель», 2-я площадка УМПО, ОАО «Башмебель», ГДК, Бульвар Славы, Театр кукол, Гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова, Горсовет, Госцирк, Железнодорожная больница, Юношеская библиотека, Спортивная, Универмаг «Уфа», ул. им. Города Галле, Фирма «Мир», БГАУ, Дом печати, ТК «Центральный», Поликлиника № 5, Трансагентство, Государственный комитет РБ по делам юстиции, ул. Октябрьской Революции, Советская площадь, БГМУ, ул. Гафури, ул. Аральская.
В обратном направлении: ул. Аральская, ул. Гафури, БГМУ, Советская площадь, ул. Октябрьской Революции, Государственный комитет РБ по делам юстиции, Трансагентство, ТК «Центральный», Дом печати, БГАУ, Фирма «Мир», ул. им. Города Галле, Универмаг «Уфа», Спортивная, Юношеская библиотека, Железнодорожная больница, Госцирк, Горсовет, Гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова, Театр кукол, Бульвар Славы, ГДК, ОАО «Башмебель», 2-я площадка УМПО, БХП «Агидель», ОАО «Стеклонит», ТЦ «Радуга», ОАО «Уфимский хлеб», Сортопрокатный завод, Индустриальное шоссе, Стадион им. Гастелло, Тарная база, Черниковское лесничество, ТЯК «Юлдаш», Водоканал, Правая Уфимка, УЗМПИ, д. Князево, Князевская переправа, Переулок Строителей, ТК «Князевский», д. Дорогино, с. Кириллово, Сады «Журавушка», Магазин «Пятерочка», ТСК «Иглинский», АЗС «Лукойл», Старый переезд, Кассовый пункт «Иглино», Магазин «Полушка», Школа № 2, Автошкола «ДОСААФ», Бассейн «Дельфин», Урманские дома, Новоиглино, ул. Гражданская, ул. Ягодная, ул. Мичурина, Школа № 4, ООО «Аполлон», Детский сад № 7, Магазин «Алиса», Магазин «Визит», ул. Куйбышева, Перекресток Мичурина — Куйбышева, ул. Куйбышева (конечная).