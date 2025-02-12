В Уфе два автобусных маршрута будут курсировать по-новому.

Дополнительные остановки с 12 февраля появятся и у маршрута № 432а «г. Уфа (ул. Аральская) — Иглино». В прямом направлении: ул. Куйбышева (конечная), Перекресток Мичурина — Куйбышева, ул. Куйбышева, Магазин «Визит», Магазин «Алиса», Детский сад № 7, ООО «Аполлон», Школа № 4, ул. Мичурина, ул. Ягодная, ул. Гражданская, Новоиглино, Урманские дома, Бассейн «Дельфин», Автошкола «ДОСААФ», Школа № 2, Магазин «Полушка», Кассовый пункт «Иглино», Старый переезд, АЗС «Лукойл», ТСК «Иглинский», Магазин «Пятерочка», Сады «Журавушка», с. Кириллово, д. Дорогино, ТК «Князевский», Переулок Строителей, Князевская переправа, д. Князево, УЗМПИ, Правая Уфимка, Водоканал, ТЯК «Юлдаш», Черниковское лесничество, Тарная база, Стадион им. Гастелло, Индустриальное шоссе, Сортопрокатный завод, ОАО «Уфимский хлеб», ТЦ «Радуга», ОАО «Стеклонит», БХП «Агидель», 2-я площадка УМПО, ОАО «Башмебель», ГДК, Бульвар Славы, Театр кукол, Гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова, Горсовет, Госцирк, Железнодорожная больница, Юношеская библиотека, Спортивная, Универмаг «Уфа», ул. им. Города Галле, Фирма «Мир», БГАУ, Дом печати, ТК «Центральный», Поликлиника № 5, Трансагентство, Государственный комитет РБ по делам юстиции, ул. Октябрьской Революции, Советская площадь, БГМУ, ул. Гафури, ул. Аральская.