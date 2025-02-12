В Екатеринбурге суд временно закрыл хинкальную из-за нарушений

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность хинкальной, расположенной по адресу улица Сулимова, 50. В кафе выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
— Установлены нарушения принципа ХАССП [Системы управления безопасностью пищевой продукции. — Прим. ред.]; планировки помещений предприятия; при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий не обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, — сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.
В частности, одна мясорубка использовалась и для изготовления фарша, и для измельчения сыра для хачапури, а на одном из производственных столов мясо, рыба и птица могли обрабатываться вместе с сыром. Несмотря на то, что нарушения были частично устранены, суд решил приостановить деятельность производства на 30 суток для проведения более тщательной проверки на устранение недостатков. Срок в один месяц выбран с учетом того, что дело относится к категории посягающих на здоровье населения.
На адрес выехали судебные приставы, которые проконтролировали приостановку деятельности заведения и опечатали оборудование. Индивидуального предпринимателя предупредили об ответственности за возобновление работы до истечения срока.