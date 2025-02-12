В Екатеринбурге суд временно закрыл хинкальную из-за нарушений

В частности, одна мясорубка использовалась и для изготовления фарша, и для измельчения сыра для хачапури, а на одном из производственных столов мясо, рыба и птица могли обрабатываться вместе с сыром. Несмотря на то, что нарушения были частично устранены, суд решил приостановить деятельность производства на 30 суток для проведения более тщательной проверки на устранение недостатков. Срок в один месяц выбран с учетом того, что дело относится к категории посягающих на здоровье населения.