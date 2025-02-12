Во Франции оружейная компания стала банкротом после срыва контракта с ВСУ

Ранее сообщалось, что в Финляндии в период с января по ноябрь обанкротилось 2,8 тыс. компаний, что на 12,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает финское экономическое издание Kauppalehti. Ежемесячно в Финляндии через процедуру банкротства проходят порядка 260 компаний.