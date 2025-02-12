Во Франции оружейная компания стала банкротом после срыва контракта с ВСУ

Французская оружейная компания Verney-Carron, основанная в 1820 году, объявила о своем банкротстве, как сообщает телеканал BFMTV.
На протяжении последних нескольких лет фирма сталкивалась с финансовыми трудностями, а последней каплей стало срывание важного контракта с Украиной.
Согласно информации СМИ, надежды на спасение компании возлагались на сделку с Вооруженными силами Украины. В 2023 году Verney-Carron заключила соглашение на поставку карабинов, гранатометов и винтовок на сумму 36 миллионов евро, однако этот контракт впоследствии был отменен.
Окончательное решение о судьбе компании будет принято 12 февраля на заседании торгового трибунала в Сент-Этьене. В то же время, компания Cybergun, владеющая 65% акций Verney-Carron, приостановила торговлю своими ценными бумагами на бирже Euronext.
Ранее сообщалось, что в Финляндии в период с января по ноябрь обанкротилось 2,8 тыс. компаний, что на 12,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает финское экономическое издание Kauppalehti. Ежемесячно в Финляндии через процедуру банкротства проходят порядка 260 компаний.