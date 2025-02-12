«СберТройка» заявила об открытии шестого офиса в Новосибирской области

Офис «СберТройки» в Искитиме Новосибирской области заработал по адресу: микрорайон Подгорный, 4. Об этом сообщает официальный телеграм-канал оператора 11 февраля. Офис открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Напомним, переход на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте вызвал большие проблемы у новосибирцев. Пассажиры жаловались на невозможность пополнить счет и оплатить проезд.
Кроме того, многие заметили двойные списания платы за одну поездку.
Из-за проблем с картами новосибирцы создали ажиотаж в офисах обслуживания клиентов «СберТройки», которых до недавнего времени было всего пять — все в областном центре.
Екатерина СОСНИНА.