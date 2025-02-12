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«СберТройка» заявила об открытии шестого офиса в Новосибирской области

В Новосибирске продолжается процесс внедрения системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Офис «СберТройки» в Искитиме Новосибирской области заработал по адресу: микрорайон Подгорный, 4. Об этом сообщает официальный телеграм-канал оператора 11 февраля. Офис открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Напомним, переход на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте вызвал большие проблемы у новосибирцев. Пассажиры жаловались на невозможность пополнить счет и оплатить проезд.

Кроме того, многие заметили двойные списания платы за одну поездку.

Из-за проблем с картами новосибирцы создали ажиотаж в офисах обслуживания клиентов «СберТройки», которых до недавнего времени было всего пять — все в областном центре.

Екатерина СОСНИНА.