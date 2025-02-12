Новосибирцам объявили, когда станцию «Спортивная» оценит Главгосэкспертиза

Стало известно, когда новая станция метро «Спортивная» получит заключение Главгосэкспертизы. Это должно случиться в феврале 2025 года.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на первого заместителя главы города Иосифа Кодалаева.
Если заключение будет положительным, то власти приступят к выбору подрядчика для завершения работ.
«В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию станцию метро “Спортивная”», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
В настоящее время на объекте действует режим повышенной готовности. Прежде строительство станции доверили ООО «Спецтрансстрой», но позже с ними расторгли контракт. Нового подрядчика планируют выбрать без проведения конкурса.