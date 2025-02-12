Узбекистан намерен создать энергомощности на базе атомной отрасли

В мае 2024 года в Ташкенте был подписан контракт на строительство атомной электростанции малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также будут привлечены местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В начале сентября прошлого года «Узатом» и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.