Узбекистан намерен создать энергомощности на базе атомной отрасли

Планы по созданию долгосрочных энергетических мощностей в Узбекистане на основе атомной отрасли рассмотрены на правительственном совещании под председательством президента республики Шавката Мирзиёева, пишет Интерфакс-Казахстан со ссылкой на узбекские СМИ.
«Оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей является атомная энергетика. Наша страна, располагающая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности», — приводят СМИ слова Шавката Мирзиёева.
Глава государства дал указания по подготовке специалистов для будущей станции и отрасли в целом, обеспечению безопасности на уровне требований Международного агентства по атомной энергии, отмечается в сообщении.
«Внедрение подобных технологий повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста», — отметил Шавкат Мирзиёев.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан контракт на строительство атомной электростанции малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также будут привлечены местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В начале сентября прошлого года «Узатом» и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.
По данным Минэнерго Узбекистана, производство электроэнергии в стране по итогам 2024 года достигло 81,5 млрд кВт.ч, к 2030 году потребности страны оцениваются в 117 млрд кВт.ч, а в 2035 году — 135 млрд кВт.ч.