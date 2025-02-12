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Узбекистан намерен создать энергомощности на базе атомной отрасли

В республике разработан проект по строительству реакторов малой мощности.

Источник: AP 2024

Планы по созданию долгосрочных энергетических мощностей в Узбекистане на основе атомной отрасли рассмотрены на правительственном совещании под председательством президента республики Шавката Мирзиёева, пишет Интерфакс-Казахстан со ссылкой на узбекские СМИ.

«Оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей является атомная энергетика. Наша страна, располагающая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности», — приводят СМИ слова Шавката Мирзиёева.

Глава государства дал указания по подготовке специалистов для будущей станции и отрасли в целом, обеспечению безопасности на уровне требований Международного агентства по атомной энергии, отмечается в сообщении.

«Внедрение подобных технологий повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В мае 2024 года в Ташкенте был подписан контракт на строительство атомной электростанции малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также будут привлечены местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В начале сентября прошлого года «Узатом» и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.

По данным Минэнерго Узбекистана, производство электроэнергии в стране по итогам 2024 года достигло 81,5 млрд кВт.ч, к 2030 году потребности страны оцениваются в 117 млрд кВт.ч, а в 2035 году — 135 млрд кВт.ч.

энергетика
Шавкат Мирзиеев