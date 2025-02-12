Юрий Слюсарь поручил разработать маршруты внутреннего туризма в донском регионе

Развитие внутреннего туризма невозможно без демонстрации гостям Донского края музеев и театров и других объектов культуры, убежден глава региона.
— Туризм — это не только пляжный отдых. Сегодня меняется профиль туристической деятельности. И для удобства туристов должны быть разработаны новые туристические продукты. Приехал — поселился — экскурсия — театр — пообедал и уехал: вот тебе готовый внутренний туристический маршрут выходного дня. Надо с областным минэком продумать совместную программу развития туризма и синхронизировать ее с развитием музеев, учреждений культуры, выставок, памятных мест, — уточнил Юрий Слюсарь.
На совещании обсудили и другие задачи в сфере культуры на этот год.
На обновление и оснащений учреждений культуры Дона в 2025 году выделено 6,4 млрд рублей. Они пойдут на ремонт 21 дома культуры, детской школы искусств в Кашарском районе, создание трех модельных библиотек в Ростове, Таганроге и Белокалитвинском районе. В 2025 году начнётся капремонт Ростовской государственной филармонии и Таганрогского театра имени А. П. Чехова. Продолжится и укрепление материально-технической базы домов культуры. Оснащение получат несколько муниципальных музеев, в их числе — Азовский музей-заповедник и Гуковский музей шахтерского труда. Капитально отремонтируют еще 11 памятников Великой Отечественной войны.
Юрий Слюсарь поручил областному ведомству держать на постоянном контроле реализацию этих задач.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.