Юрий Слюсарь поручил разработать маршруты внутреннего туризма в донском регионе

На обновление и оснащений учреждений культуры Дона в 2025 году выделено 6,4 млрд рублей. Они пойдут на ремонт 21 дома культуры, детской школы искусств в Кашарском районе, создание трех модельных библиотек в Ростове, Таганроге и Белокалитвинском районе. В 2025 году начнётся капремонт Ростовской государственной филармонии и Таганрогского театра имени А. П. Чехова. Продолжится и укрепление материально-технической базы домов культуры. Оснащение получат несколько муниципальных музеев, в их числе — Азовский музей-заповедник и Гуковский музей шахтерского труда. Капитально отремонтируют еще 11 памятников Великой Отечественной войны.