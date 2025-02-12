Участки двух федеральных трасс в Омской области доведут до четырех полос

В частности, Хоценко и Новиков обсудили реализацию программы работ по расширению в рамках капитального ремонта федеральных автомобильных дорог на территории Омской области. Как отметили в пресс-службе облправительства, речь идет, в частности, о доведении до четырех полос участков трасс А-320 (Омск — Черлак — граница Республики Казахстан) и Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Омск — Новосибирск).
«Это позволит не просто увеличить пропускную способность наиболее востребованных транспортных артерий, но и в целом дать дополнительный импульс экономике всей области», — отметил Виталий Хоценко.
Напомним, работы по ремонту трассы А-320 стартовали весной 2024 года. Работы проводятся на участке с 13-го по 26-й километр. Ранее «СуперОмск» сообщал, что изменится на трассе после ремонта.