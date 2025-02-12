В Перми заработала пекарня, которую суд закрыл после отравления клиентов

В Перми одна из пекарен «Хлебница», закрытая решением суда на 80 суток после массового отравления клиентов этой сети, сменила вывеску и снова открылась уже через месяц, сообщает 59.RU.
Вновь заработала «Хлебница» на проспекте Парковом, 9 В. Корреспондент портала отмечает, что заведение сменило вывеску: прямо поверх бывшего названия сети установлено слово «Пекарня». Тем не менее юридически всё осталось как было: согласно информации из чека за покупку, управляет пекарней всё ещё индивидуальный предприниматель Гагарина Юлия Валерьевна.
10 января суд приостановил работу нескольких пекарен сети «Хлебница», в том числе и находящейся на проспекте Парковом. Решение пытались обжаловать, однако, как уточнил 59.RU в Дзержинском районном суде, этого не произошло, и заведение должно быть закрыто.
Сама ИП Гагарина сейчас находится под домашним арестом по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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