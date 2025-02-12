В Перми заработала пекарня, которую суд закрыл после отравления клиентов

Вновь заработала «Хлебница» на проспекте Парковом, 9 В. Корреспондент портала отмечает, что заведение сменило вывеску: прямо поверх бывшего названия сети установлено слово «Пекарня». Тем не менее юридически всё осталось как было: согласно информации из чека за покупку, управляет пекарней всё ещё индивидуальный предприниматель Гагарина Юлия Валерьевна.