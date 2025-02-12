Пермский край направил в Монголию первую партию зерна пшеницы для посева

Из Пермского края 3 февраля была отгружена первая партия семян пшеницы для посева в Монголию. Ранее таких поставок по данному направлению не было. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Всего в Монголию было направлено 68 тонн. Продукция прошла не обходимые проверки, по результатам которых карантинных вредных организмов обнаружено не было.
«На продукцию оформлен фитосанитарный сертификат, дающий право на вывоз за пределы Российской Федерации. За аналогичный период 2024 года отгрузок семян пшеницы в Монголию не осуществлялось», — добавили в надзорном органе.