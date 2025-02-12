Пермский край направил в Монголию первую партию зерна пшеницы для посева

Из Пермского края 3 февраля была отгружена первая партия семян пшеницы для посева в Монголию. Ранее таких поставок по данному направлению не было. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.