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В Омске начинают срочный ремонт асфальта

Дорожники будут заделывать ямы холодным асфальтом, это временный вариант ремонта.

Источник: Соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своём Telegram-канале, что из-за скачков дневных и ночных температур на улицах города появились дефекты асфальта. Чтобы избежать их увеличения, дорожники используют временную технологию ремонта холодным асфальтом.

«Подчеркну — мера временная, но необходимая», — отметил мэр.

По словам Шелеста, выбоины уже устранили на улицах Кирова, Булатова, Герцена, проспекте Маркса, 15-й Рабочей, Комсомольском мосту и других участках. С приходом тепла и запуском асфальтобетонного завода в городе начнётся плановый ремонт дорог.