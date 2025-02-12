В Омске начинают срочный ремонт асфальта

По словам Шелеста, выбоины уже устранили на улицах Кирова, Булатова, Герцена, проспекте Маркса, 15-й Рабочей, Комсомольском мосту и других участках. С приходом тепла и запуском асфальтобетонного завода в городе начнётся плановый ремонт дорог.