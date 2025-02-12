В Омске решили продать легендарное заведение в центре города

Уточняется, что клуб продается без посредников. Здание же соответствует всем техническим, пожарным и санитарным нормам. Есть сцена, танцпол, барная зона, VIP-зал, раздевалка, кабинет, гримерная, склад, а также кухня, которая может в том числе готовить на вынос и даже выполнять онлайн-заказы.