В Омске решили продать легендарное заведение в центре города

Согласно объявлению на портале «Авито», приобрести его предлагается за 20 миллионов рублей.
«К продаже предлагается легендарный в городе “Рок-клуб”, функционирующий с 2008 года по сей день. Расположенный в удобном месте с высоким трафиком и большой плотностью населения. Общая площадь всего помещения — 231 кв. м., посадочных мест — 45», — указано в объявлении.
Уточняется, что клуб продается без посредников. Здание же соответствует всем техническим, пожарным и санитарным нормам. Есть сцена, танцпол, барная зона, VIP-зал, раздевалка, кабинет, гримерная, склад, а также кухня, которая может в том числе готовить на вынос и даже выполнять онлайн-заказы.