МНС сказало, кто будет платить налог на сверхдоходы в Беларуси

Вместе с тем он заметил, что в 2023 году было большое распределение дивидендов. Представитель ведомства пояснил, что ряд белорусов, понимавших, что вводится налогообложение с более высокой ставкой, имевшуюся прибыль распределили именно в 2023 году, то есть до внесения изменений, чтобы не декларировать данные доходы.