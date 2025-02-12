МНС сказало, кто будет платить налог на сверхдоходы в Беларуси. Подробности озвучил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский, пишет БелТА.
Он напомнил, что в Налоговом кодексе с 1 января 2024 года были введены нормы налогообложения сверхдоходов по ставке 25%. Ковалевский пояснил, что речь идет про совокупность доходов, которые получили граждане в Беларуси по трем основаниям. Это трудовой договор, в виде дивидендов или же по гражданско-правовому договору, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности.
— Словом, анализируются только три вида доходов. Их общая сумма должна за год превысить 200 тысяч рублей, — уточнил представитель МНС Беларуси.
По его словам, если указанные условия соблюдены, то физлицо подает декларацию, а налоговый орган рассчитывает налог.
— Налогом по ставке 25% будет облагаться не вся сумма, а только превышающая 200 тысяч рублей, — пояснил Ковалевский.
Он обратил внимание на то, что на основании базы доходов белорусов за 2023 год, налоговая делала анализ, у скольких физлиц в условиях указанного года доходы превысили бы 200 тысяч рублей. На тот момент было примерно 10 тысяч человек.
— Но говорить о том, что столько людей должны подать декларации о сверхдоходах, не совсем корректно, потому что доходы каждого года все-таки уникальны, — пояснил Андрей Ковалевский.
Вместе с тем он заметил, что в 2023 году было большое распределение дивидендов. Представитель ведомства пояснил, что ряд белорусов, понимавших, что вводится налогообложение с более высокой ставкой, имевшуюся прибыль распределили именно в 2023 году, то есть до внесения изменений, чтобы не декларировать данные доходы.
Ковалевский, говоря о том, у кого в стране могут быть названные высокие доходы, указал на крупные компании, зарплаты топ-менеджеров, дивиденды.
— Это действительно небольшой процент граждан. Поэтому и ставка довольно высока по принципу, что тот, кто больше зарабатывает, должен больше участвовать в финансировании государственных расходов, — заявил представитель МНС Беларуси.
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