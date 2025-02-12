В Краснодарском крае работают почти 40 тысяч мигрантов.
Как рассказал начальник управления по миграционным вопросам администрации края Александр Болдин, из 37 тысяч работающих в регионе иностранцев по трудовым патентам в сфере строительства трудятся около 25 тысяч человек.
Он подчеркнул, что у работодателей есть время для приведения численности иностранных работников в строительной отрасли к установленной запретом губернатора норме.
«Отведен определенный срок на приведение численности работников в соответствии с данным постановлением для сферы строительства — это полгода, то есть до 1 июля они должны расторгнуть уже свои трудовые отношения с иностранными работниками. И обеспечить замещение освободившихся рабочих мест за счет либо наших граждан, либо у нас есть иные категории иностранных работников — визовые страны либо граждане стран ЕС», — приводит его слова ТАСС.
Болдин отметил, что порой работодатели привлекают мигрантов к работе нелегально, и вместо штрафа отделываются устным предупреждением. По его мнению, в таком случае работодатели должны нести полную ответственность.