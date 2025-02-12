В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты

«Если проанализировать, то большая часть строительных материалов в регионе сегодня завозная. При этом наши сырьевые условия позволяют создать такие предприятия. В этом году мы введем в эксплуатацию завод по производству утеплителя — так называемой минеральной ваты», — сказал он.