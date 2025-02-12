В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты

«Если проанализировать, то большая часть строительных материалов в регионе сегодня завозная. При этом наши сырьевые условия позволяют создать такие предприятия. В этом году мы введем в эксплуатацию завод по производству утеплителя — так называемой минеральной ваты», — сказал он.
Это предприятие, которое строится в поселке Гвардейское Симферопольского района, позволит обеспечить продукцией не только Крым, но и новые регионы России.
На базе индустриального парка в Феодосии уже создано предприятие по производству гипсокартона — соглашение об этом было подписано в ходе Ялтинского международного экономического форума.
«Сегодня инвестор уже выбрал соответствующее оборудование для поставки его на предприятие», — проинформировал Анушаван Агаджанян.
Ранее министр сообщал, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Перед минпромом республики стоит задача и в дальнейшем загружать мощности судостроительного завода.