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В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. В Крыму надо наращивать производство строительных материалов, чтобы обеспечить темпы строительства. Для этого уже строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

«Если проанализировать, то большая часть строительных материалов в регионе сегодня завозная. При этом наши сырьевые условия позволяют создать такие предприятия. В этом году мы введем в эксплуатацию завод по производству утеплителя — так называемой минеральной ваты», — сказал он.

Это предприятие, которое строится в поселке Гвардейское Симферопольского района, позволит обеспечить продукцией не только Крым, но и новые регионы России.

На базе индустриального парка в Феодосии уже создано предприятие по производству гипсокартона — соглашение об этом было подписано в ходе Ялтинского международного экономического форума.

«Сегодня инвестор уже выбрал соответствующее оборудование для поставки его на предприятие», — проинформировал Анушаван Агаджанян.

Ранее министр сообщал, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Перед минпромом республики стоит задача и в дальнейшем загружать мощности судостроительного завода.