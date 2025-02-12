Работающим казахстанцам задолжали более 318 млн

Так, по состоянию на 1 февраля 2025 года специалисты на 16 предприятиях выявили задолженность по заработной плате перед более 1,1 тыс. работниками на сумму 318,2 млн тенге.
Кроме того, в различных организациях было выявлено 499 нарушений трудовых прав. Из них: в сфере труда — 466; по безопасности и охране труда — 31; занятости населения — 2.
В результате руководителям предприятий выдали 240 предписаний, обязательных для исполнения. Также они получили штрафы на сумму более 24,3 млн тенге.
«Удалось защитить права 890 работников. Им выплачено 81,3 млн тенге».