«Готовы трудоустроить без высшего образования»: Пороховой завод в Казани ищет рабочих

«Среди льгот и социальных гарантий есть бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены. Иногородним мы компенсируем съем жилья в размере 10 тыс. рублей, также готовы предоставить койко-место в общежитии. На момент трудоустройства предоставляем место в хостеле рядом с заводом. Это важно, чтобы человек не остался на улице, пока ищет себе жилье», — отметила Михайлова.