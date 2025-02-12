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Власти Ростова озвучили причины увеличения числа грунтовых дорог

Количество грунтовых дорог в Ростове увеличилось, так как для их асфальтирования необходимо больше денег. Об этом сообщила Зинаида Неярохина на заседании гордумы.

Источник: Городской репортер

Во время заседания депутат Денис Водопьянов отметил, что количество грунтовых дорог в Первомайском районе сильно увеличилось и не один ремонт не был завершен.

«Мы 3−4 года подряд выделяли ровно по 500 млн руб. Для сравнения, город Ставрополь в это время выделял на дороги 3 млрд руб.», — пояснила она.

Глава города отметила, что 500 миллионов рублей на город миллионник это очень мало и что грунтовка — большая проблема, которую необходимо решать.

Отметим, что еще одной причиной увеличения количества грунтовых дорог может стать перевод садовых участков в жилые зоны.