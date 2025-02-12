Власти Ростова озвучили причины увеличения числа грунтовых дорог

Во время заседания депутат Денис Водопьянов отметил, что количество грунтовых дорог в Первомайском районе сильно увеличилось и не один ремонт не был завершен.
«Мы 3−4 года подряд выделяли ровно по 500 млн руб. Для сравнения, город Ставрополь в это время выделял на дороги 3 млрд руб.», — пояснила она.
Глава города отметила, что 500 миллионов рублей на город миллионник это очень мало и что грунтовка — большая проблема, которую необходимо решать.
Отметим, что еще одной причиной увеличения количества грунтовых дорог может стать перевод садовых участков в жилые зоны.